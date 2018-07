Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a difuzat, marți seara, un clip video in care apare Laura Codruța Kovesi, la Ambasada Suediei, la o cantare a manelistului Dan Bursuc! Fosta șefa DNA a fost prezenta in public la un eveniment gazduit de Ambasada Suediei la București, unde, printre invitați, s-a numarat și Dan Bursuc și trupa…

- BUCUREȘTI, 11 iul — Sputnik, Evan Rautu. Poziție oficiala a purtatorului de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe despre România, mai precis, în legatura cu demiterea Laurei Kovesi. © REUTERS / Eric VidalMacron: UE se confrunta cu o criza a imigrației,…

- Ambasadorul Canadei la București, Kevin Hamilton, o lauda pe Laura Codruța Kovesi intr-o postare pe Facebook, susținand ca "demiterea forțata" a procurorului șef DNA este "o veste descurajatoare:."O veste descurajatoare demiterea fortata a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi. A slujit Romania…

- Un roman de 19 ani a fost gasit mort in Brescia, la poalele unui munte, iar polițiștii italieni incearca acum sa afle daca a fost vorba de un accident sau o sinucidere. George Marian Bica, un tanar roman de 19 ani, a fost gasit mort la poalele unui perete de stanca, folosit de alpiniști pentru antrenamente,…

- Aflat la o conferința pe tema investițiilor desfașurate in Israel, Rudloph Giuliani, avocatul președintelui SUA, Donald Trump, a spus ca Autoritatea Palestiniana trebuie adusa in genunchi. Inițial, Giuliani a spus despre liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, ca ”s-a asezat in maini si in genunchi si…

- Reacția romanilor dupa ce Dan Bursuc a fost invitat la Ambasada Suediei la București. Sute de oameni au comentat fotografia in care manelistul apare alaturi de un diplomat suedez. Unii dintre oameni au intrebat pe ce criterii a fost chemat cantarețul la Ambasada Suediei, in vreme ce alții le-au sugerat…

- Cunoscutul manelist Dan Bursuc a fost primit oficial la Ambasada Suediei, pentru o discuție despre muzica clasica si muzica lautareasca moderna. ”Ieri, cunoscutul muzician si producator muzical Dan Bursuc a vizitat Ambasada pentru o discutie interesanta despre…

