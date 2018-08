Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a fost amendat de polițiștii timișeni cu 5.000 de lei dupa ce a fost filmat in trafic, langa Timișoara, in timp ce a scos o pușca de airsoft, neletala, pe geamul unei mașini. Imaginile ai fost postate pe Facebook de un alt șofer, transmite corespondentul MEDIAFAX.Pe imaginile…

- Barbatul care a avariat vineri cinci autoturisme si a fugit de la locul accidentului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit deciziei luate duminica de magistratii Judecatoriei Sector 1, informeaza Politia Capitalei, conform Agerpres.ro Politistii bucuresteni l au depistat sambata seara…

- Un șofer din București a ramas fara permis și a primit o amenda de aproape 3.000 de lei dupa ce a fost prins de radar cu peste 200 km/h in județul Buzau. In ultimele 24 de ore, politistii buzoieni au depistat 91 de conducatori auto care au depasit viteza regulamentara. Polițiștii au reținut in vederea…

- Un motociclist a murit in Bucuresti dupa ce a fost lovit de un sofer. Tragedia s-a petrecut in urma cu putin timp in sectorul 6, in zona statiei de metrou Petrache Poenaru. Accidentul mortal s-a petrecut pe Splaiul Independentei, pe sensul de mers dinspre Soeaua Virtutii catre Soeaua.Grozavesti, in…

- Politistii din Aiud l-au retinut pe un barbat din municipiul Bucuresti ce este cercetata pentru furt si conducere fara permis. Acesta ar fi furat placutele de inmatriculare a unui autoturism parcat dupa care a alimentat masina sa la o statie de carburanti din Aiud, plecand fara sa plateasca. La data…

- Rojoc Maria pozeaza pentru un portret, in parcul Moghioros din Bucuresti, luni, 1 octombrie 2007. Rojoc este pensionara din 1962, pe caza de boala, si are o pensie lunara de 190 de RON. In mai multe orase din tara au avut loc manifestari cu ocazia „Zilei internationale a persoanelor varstnice”. ANDREI…

- La data de 26 mai a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Paltin au depistat un barbat, de 25 de ani, din localitate, in timp ce conducea un moped pe DJ 205 D, pe raza satului Prahuda, fara a poseda permis de conducere.In cauza a fost intocmit dosar penal.La data de 28 mai…

- Polițiștii clujeni au depistat, în acest weekend, un conducator auto, de 50 de ani, care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 19 mai a.c., în jurul orei 10.50, politistii Biroului Rutier Cluj au identificat pe strada Bistritei din municipiul…