- Petrecere mare in familia prezidentiala Carmen Iohannis implineste, astazi, 59 de ani, informeaza romaniatv.net. Presedintele Iohannis si a sistat toate activitatile electorale, desi mai sunt doar sapte zile pana la alegerile prezidentiale, cand si ar dori sa obtina un nou mandat chiar din primul tur…

- Carmen Iohannis s-a nascut in data 2 noiembrie 1960 la Sibiu. L-a cunoscut pe Klaus Iohannis la varsta de 22 de ani, cand era inca studenta. S-a casatorit cu Klaus Iohannis, la vremea aceea profesor, tot in noiembrie, la varsta de 29 de ani, dupa sapte ani de relatie. A lucrat ca profesoara la Agnita…

- Cum s-au imbracat regii si reginele la intronarea lui Naruhito al Japoniei Aproape 2500 de invitati au luat parte la evenimentele prilejuite in Tokyo cu ocazia intronarii imparatului Naruhito al Japoniei. Printre acestia, si Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si sotia acestuia, Carmen Iohannis.…

- Presedintele a postat pe pagina de Instagram o fotografie facuta la sosirea la ceremonia de intronare a Imparatului Japoniei. A fost o ceremonie solemna si plina de traditii seculare, in timpul careia Naruhito a fost imbracat cu o roba speciala, iar imparateasa Masako a purtat un kimono traditional…

- Premierul Viorica Dancila s-a plans in mai multe sedinte CEX PSD ca liderii partidului au lasat-o sa se lupte singura cu presedintele Klaus Iohannis in momente tensionate. In replica, o parte din ei i-au raspuns ca nu au stiut ca are nevoie de ajutorul lor pentru ca nu le-a zis nimeni. Dupa decizia…

- Documente atasate: Declrataie de avere Klaus Iohannis Klaus Iohannis deține in prezent cinci imobile, conform declaratiei de avere publicate de Biroul Electoral Central. Unul dobandit in 1997, prin cumparare, de 84.60 mp, alt imobil obținut prin cumparare in 2001 de 253 mp, unul obținut prin donație…

- Pe ei ii invata Carmen Iohannis engleza! Prima zi de scoala a fost cu emotii si bucurie nu doar pentru parinti si copii, ci si pentru profesori. Ieri, Carmen Iohannis s-a intors la catedra si a fost extrem de incantata sa ii revada pe elevii institutiei de invatamant din Sibiu carora le este profesoara…

- Klaus Iohannis este primul președinte care nu a adresat maghiarilor niciun mesaj cu ocazia zilei de 15 martie, in cei cinci ani de mandat, a declarat, sambata, Kelemen Hunor, la o dezbatere din Harghita. Președintele UDMR susține ca numarul maghiarilor care il susțin pe Iohannis s-a injumatațit.Kelemen…