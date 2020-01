Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a anuntat sambata ca cei doi nu vor mai folosi titlurile de ''Alteta Regala'' si nu vor mai primi bani din fonduri publice. Harry (35 de ani) si sotia sa, Meghan, o fosta actrita americana, au starnit controverse la inceputul acestei luni cand au anuntat ca doresc sa-si reduca…

- Ducesa de Sussex a fost surprinsa vizitand un centru pentru femei din Vancouver, aceasta fiind prima sa apariție publica dupa scandalul generat de anunțul privind distanțarea sa și a prințului Harry de Casa Regala britanica, potrivit CNN , citat de digi24.ro.

- Ducesa de Sussex sau Meghan Markle, cunoscuta drept soția printului Harry, este in Canada pana cand Regina Elisabeta a II-a și sfatuitorii sai vor lua o hotarare in legatura cu viitorul rol al cuplului in familia regala.

- Kate Middleton are o silueta de invidiat la cei 37 de ani. De-a lungul timpului, Ducesa de Cambridge a fot banuita de presa tabloida ca și-ar fi facut intervenții chirurgicale la fața. Un cunoscut medic britanic a susținut ca Ducesa apeleaza la baby botox, pentru a scapa de ridurile nedorite de pe…