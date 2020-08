Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe percheziții la membri ai clanului Duduianu, inclusiv in casa interlopului Emi Pian, care a fost ucis in urma cu o saptamana, au fost facute de polițiștii și procurorii din București.

- "Mascații" au descins, in aceasta dimineața, la vila din Rahova a lui Emi Pian, ucis pe data de 4 august, au informat Antena3 și Digi24.Polițiștii de la trupele speciale au descins in mai multe locuri din București și Ilfov in dosarul deschis dupa moartea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, a informat…

- Ministerul Afacerilor Interne desfasoara ample actiuni, impreuna cu alte structuri, pentru destructurarea clanurilor interlope, a declarat, vineri, ministrul Marcel Vela. „Am (…) un mesaj pentru clanurile interlopilor: suntem cu ochii pe voi”, a transmis Vela, intr-o declaratie la sediul MAI. El a precizat…

- Președintele Klaus Iohannis a luat cuvantul și a vorbit despre clanurile interlope aflate in plin razboi, dupa asasinarea liderului gruparii Duduianu, miercuri, in jurul orei 3:00. Șeful statului, care arunca, din nou, vina pe nimeni alții decat social-democrații, a declarat ca ne confruntam cu „un…

- Moartea tragica a lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu, aduce in prim plan o lume pe care oamenii de rand o cunosc doar din filme. In urma cu 20-30 de ani, astfel de astfel de razboaie sangeroase, in București, erau la ordinea zilei. Un astfel de exemplu este tentativa de asasinare a lui Nuțu Camataru.…

- Aproximativ 100 de polițiști și jandarmi au efectuat, in aceasta noapte, razii in mai multe zone din București pentru a preintampina anumite scandaluri ce ar fi putut izbucni dupa ce interlopul Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost omorat de un rival. Potrivit Politiei Romane, la filtrele…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant, Victor Ponta i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca este ingrijorat dupa ce a aflat despre cazul mortii interlopului Emi Pian. "Dupa sanatate, a doua problema e siguranta. Vad ca interlopii se omoara ei intre ei. Am vazut si in Italia…

- Petrecerea nu le-a fost deranjata, dar politistii s-au autosesizat. Reglare de conturi si la Chitila dupa crima din clanul Duduianu. Casa unui interlop a fost incendiata "Avand in vedere imaginile care au aparut pe o rețea de socializare, polițiștii IPJ Giurgiu s-au seizat din oficiu…