Imaginile unui DEZASTRU! Podul de piatră s-a înălțat, unde-i pietrișul care l-a ”săltat”? Cantecelul cu podul de piatra care s-a daramat, ca a venit apa și l-a luat, nu mai este de actualitate in unele zone din Neamț. De exemplu la Tupilați, de unde un amator de pescuit a facut la final de an cateva fotografii semnificative, podul are alte probleme. Dupa lucrari de decolmatare recent, dar mai ales dupa zeci de ani de exploatare salbatica și necontrolata la balastierele din zona, podul pare ca s-a inalțat, o parte dintre pilonii de susținere stau, pur și simplu, in aer! Iar pe pod, care nu-i scurt deloc, dimpotriva, se circula și, aparent, fara restricții adevarate, mai ales ca in zona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, produs, marti, 21 decembrie, pe DN 2, in comuna Tupilati, s-a soldat cu doua victime, din care una un copil de doar un an. Conform primelor informatii, a fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Soferul unui autoturism a ramas incarcerat,…

- Soferul circula haotic pe bulevardul din statiunea Mamaia, judetul Constanta. A fost depistat de un politist aflat in timpul liber, iar verificarile ulterioare au demonstrat ca omul de la volan era baut.

- In spitalele din Romania sunt libere, miercuri, 27 de paturi la terapie intensiva pentru pacienții cu COVID-19. Paturile libere sunt in București, Bacau, Caraș Severin, Constanta, Harghita, Iași, Neamț,...

- BUCOSNITA – Cultura si modernizarea drumurilor din Bucosnita, Petroșnița și Goleț, pe masa autoritatilor centrale! Conform primarului Vichente Suru, primaria a depus recent trei proiecte pe Programul „Anghel Saligny”, prin care se doreste modernizarea strazilor din satele comunei. Astfel, pentru modernizare…

- Confuzie in primarii, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a impus certificatul verde ca pașaport de acces in instituțiile publice. Situația este hilara: primarii și funcționarii nevaccinați pot merge liniștiți la serviciu, dar n-au acces in primariile invecinate, ori in alte instituții…

- Interviu cu primarul Ștefan LUCACI Printre comunele care au primit o suma importanta de la fondul de rezerva al Guvernului se afla și Tamașeni. Situata intr-o zona aflata in plina dezvoltare din județ, comuna a primit 650.000 lei, pentru a fi folosiți la achitarea unor datorii mai vechi sau la lucrari…

- Vicepreședintele Consiuliului Județean Alba a declarat, dupa ce a vizitat șantierul podului de peste Raul Mureș, de la Vințu de Jos, ca acesta este finalizat in proporție de 99%, iar de saptamana viitoare se va circula pe ambele sensuri de mers. „Astazi, impreuna cu președintele Consiliului Județean…