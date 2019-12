Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Marius Manole a acordat un interviu pentru digi24.ro, in cadrul caruia a vorbit despre ceea ce se intampla in plan social și politic in Romania.Binecunosctul actor a marturisit ca anul acesta a fost pentru prima oara cand s-a gandit sa plece din Romania."Ca sa fiu cinstit pana la capat, nici…

- Mai mult de jumatate dintre punctele critice care ar putea conduce catre schimbari la nivel mondial pe termen lung si ireversibile, amenintand civilizatia umana, au fost activate, avertizeaza mai multi oameni de stiinta intr-un articol publicat in jurnalul stiintific Nature, citat joi de DPA, scrie…

- Calitate, inovație, stil, individualitate, confort, siguranța sunt doar cateva atuuri caracteristice brandului Samsung Electronics.In acest an, compania Samsung Electronics implinește 50 de ani. Timp de jumatate de secol, compania sud-coreeana a creat viitorul in care traim, iar ceea ce noi avem astazi…

- Un barbat in varsta de 58 de ani care conducea o automacara a murit, miercuri seara, dupa ce utilajul s-a rasturnat la intrarea in orașul Iași, dinspre Vaslui. In zona accidentului traficul rutier este blocat pe ambele sensuri, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezastru pentru Romania- Datoria externa…

- Accidentul a avut loc in "Podu Ros", in apropiere de Lidl Nicolina. Imaginile au fost surprinse de un cititor al ZDI, E.N., cel care ne-a furnizat si informatiile preliminare. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

- Presedintele comunitatii evreiesti din Iasi, Abraham Ghiltman, a decedat duminica dimineata la aproape 85 de ani. "E foarte dureros si foarte greu sa suportam. Viata e data de Dumnezeu, viata e luata...

- Luni, pe 14 octombrie, intreaga creștinatate sarbatorește marele praznic al Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceasta este sarbatorita, in fiecare an, iar foarte mulți credincioși ajung la Iași, acolo unde se afla moaștele sale sfinte facatoare de minuni.

- Incidenta in crestere a bolilor cauzate de modul de viata al oamenilor, care este influentat de factori precum izolarea sociala, inegalitatea de venituri, alimentatia sau poluarea, ameninta sa sufoce bugetele de sanatate la nivel global, reiese din sondajul global Social Determinants of Health, realizat…