- Doua nave rusești de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineața, cu lovituri executate cu o drona Bayraktar in apropierea Insulei Serpilor, potrivit comandantului forțelor aeriene ucrainene. Acesta a publicat pe Facebook un clip video cu imagini filmate din drona Bayraktar TB2 de fabricație…

- Volodimir Zelenski a declarat ca armata ucraineana a distrus pana acum aproximativ 1.000 de tancuri rusesti, 2.500 de vehicule blindate si aproape 200 de avioane. De asemenea, președintele ucrainean a subliniat ca Ucraina va fi libera. Atacurile rușilor au continuat in regiunile Donețk și Lugansk, iar…

- Rusia a pierdut sute de tancuri și mii de vehicule blindate de cand a inceput invazia in Ucraina. Experții militari pun acest lucru pe seama armelor avansate livrate de Occident Ucrainei, pe de o parte, și pe problemele logistice și nepriceperea forțelor rusești, pe de alta parte, relateaza BBC.

- Razboi in Ucraina, ziua 44. Kremlinul recunoaște pierderile de trupe Rusia si spune ca Ucraina a prezentat un proiect de acord de pace ”inacceptabil”. Intre timp continua cautarile in Borodianka, o localitate distrusa de bombardamentele masive ale rușilor

- SUA cauta tancuri T-72, de concepție și fabricație sovietica, pentru a le livra forțelor ucrainene. In condițiile in care transferul in Ucraina a avioanelor de lupta MiG-29 „Fulcrum”, inca in serviciu in cadrul unor forțe aeriene ale țarilor membre NATO, nu a fost posibil, probabil ca situația va fi…

- Tancuri, masini care alimenteaza armata cu bunuri si munitie cad in mainile soldatilor ucraineni. Invazia lui Putin e departe de a fi una de scurta durata. Rezultatele unui contraatac al fortelor ucrainene asupra pozitiilor rusesti din Lukyanivka, langa Kiev. Au fost capturate un vehicul pe senile MT-LB,…

- Ucraina lupta din greu impotriva forțelor lui Vladimir Putin. Armata incearca tot posibilul pentru a face fața atacurilor și pentru a proteja capitala țarii. Militarii au reușit sa bombardeze o coloana de tancuri rusești, la 30 de kilometri de Kiev.