- Reporterii Xtra Night Show au filmat primele imagini la hotelul in care a fost batuta Laurette. Managerul hotelului a condus echipa Antena Stars pana in camera in care ar fi avut loc scenele de groaza și a povestit tot ce a vazut marți seara.

- Situație sensibila pentru Laurette! Unul din personajele exotice din showbiz-ul romanesc se afla intr-o postura criticata de unii dintre fani. Ce s-a intamplat in camera de hotel in care ar fi fost agresata? Mulatra a cerut un tarif pentru acțiunile infaptuite in hotel. Laurette, batuta de un barbat…

- Dupa ce Iulia Salagean a marturisit in exclusivitate, la Xtra Night Show, faptul ca intre ea și Alex Bodi nu s-a pus niciodata problema de nicio forma de violențe, sursele noastre arata ca aceasta a fost, de fapt, agresata verbal de el! Noi am primit pe adresa redacției Spynews.ro, mesajele audio in…

- Alex Bodi a facut primele declarații, dupa ce Bianca Dragușanu a facut publice o serie de imagini cu ea avand fața invinețita. Dupa ce blondina și-a acuzat fostul soț de violența domestica, afaceristul a ripostat, spunand varianta lui de poveste, la Xtra Night Show.

- Sorana Cirstea (30 de ani, locul 72 WTA) continua sa se afle in carantina la Melbourne, in așteptarea Australian Open. Sportiva din Romania se vede nevoita sa stea in izolare, dupa ce o parte dintre persoanele care s-au aflat in avionul cu care a venit in Australia au fost depistate pozitiv cu COVID-19.…

- Claudia Patrașcanu a continuat seria dezvaluirilor șocante din divorțul cu Gabi Badalau in emisiunea ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars! Artista a spus tot ce nu se știa despre inca soțul sau! Nimeni nu se aștepta la asta!

- Cunoscutul DJ francez Pascal di Fazio a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Pitesti, primele cercetari indicand ca nu exista suspiciuni cu privire la imprejurarile producerii decesului, informeaza Agerpres.