Stiri pe aceeasi tema

- Nunta regala dintre Prințul Harry și aleasa inimii lui, actrița Meghan Markle, este aproape gata. Pregatirile se afla pe ultima suta de metri și intreaga rasuflare așteapta cu nerabdare evenimentul de maine, care va avea loc la Londra, incepand cu ora 12. Și romanii vor putea urmari in direct nunta…

- Peste 2 zile va avea loc cel mai așteptat eveniment al anului: nunta regala dintre Prințul Harry (34 de ani) și actrița Meghan Markle (36 de ani). Pregatirile sunt in toi și se pun la punct ultimele detalii. Iata tot ce trebuie sa știi despre marele eveniment! Cand și unde va avea loc? Nunta va... Read…

- Intreaga planeta așteapta cu sufletul la gura detalii complete despre ziua nunții dintre Prințul Harry cu actrița americana Meghan Markle. In cele din urma, Palatul Kensington a impartașit presei programul și calendarul complet pentru ziua cea mare. Publicul este invitat pe 19 mai sa ia parte la eveniment…

- Fratele virteg al lui Meghan Markle (36 de ani) i-a trimis un avertisment dur Prințului Harry (33 de ani), doar cu cateva saptamani inainte de nunta regala. Thomas Markle Jr. I il implora intr-o scrisoare deschisa sa anuleze nunta cu sora sa, cu mențiunea ca nu este prea tarziu. „Cu cat trece mai mult…

- Meghan Markle pare sa fi pus deja piciorul in prag. Viitoarea prințesa a Marii Britanii il ține la dieta pe logodnicul ei, Prințul Harry. Chiar inainte de nunta, Meghan i-a schimbat total regimul alimentar și a intocmit o lista cu alimente permise/nepermise, de la care nu are voie sa se abata sub nicio…

- Prințul Harry urmeaza sa se casatoreasca cu Meghan Markle pe 19 mai 2018, iar oamenii așteapta nerabdatori nunta regala, care se anunța a fi una mult mai grandioasa decat a fratelui sau, Prințul William. Insa ceea ce-i macina pe admiratorii Casei Regale britanice este o intrebare: cand vor deveni parinți…

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea sa se ridica…