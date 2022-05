Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, Manchester City a fost invinsa cu 5-6 la general de Real Madrid in semifinale. In minutul 89, City avea 5-3 la general! Carlo Ancelotti, antrenorul madrilenilor, atinge o borna unica. Carlo Ancelotti a ajuns la a cincea finala de Champions League (3 caștigate) din cariera: 2003, 2005 și…

- Real Madrid a mai bifat o revenire miraculoasa, calificandu-se in finala Champions League dupa 3-1 și 6-5 la general cu Manchester City. Partida de pe „Bernabeu” l-a fascinat și pe MM Stoica, managerul general de la FCSB. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool…

- Pep Guardiola a ratat din nou Liga Campionilor. Incredibil, Manchester City a fost invinsa cu 5-6 la general de Real Madrid in semifinale. In minutul 89, City avea 5-3 la general! A fost pentru prima data cand City, sub comanda lui Pep, a primit mai mult de un gol in minutul 90 sau mai tarziu. „Sunt…

- Novak Djokovic, liderul mondial din clasamentul ATP) a fost invitatul de lux de la meciul Real Madrid - Manchester City, returul semifinalei din Champions League. Sarbul și-a facut apariția in lojele de pe „Bernabeu”, deși maine are meci cu Andy Murray, in „optimile” de la Madrid. Sarbul a urmarit meciul…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, s-a declarat mandru de elevii sai dupa victoria obtinuta in fața lui Real Madrid, scor 4-3, din turul semifinalelor Ligii Campionilor . El si-ar fi dorit insa o diferenta mai mare, fiind convins ca returul de pe „Santiago Bernabeu“ va fi infernal. „Sunt…

- Istvan Kovacs (37 de ani) a condus impecabil prima ora din Manchester City și Real Madrid. In minutul 54, la scorul de 3-1, „centralul” din Carei a avut un schimb tensionat de replici cu Pep Guardiola (51 de ani). Istvan Kovacs a avut o prima repriza lipsita de incident pe „Etihad”, ajutat și de fotbalul…

- Ce poate fi mai palpitant decat o semifinala de Liga Campionilor intre granzii Manchester City si Real Madrid – doua echipe care domina fotbalul european atat din punct de vedere al esteticii de pe teren, cat si prin puterea financiara – sau un duel intre maestrii tehnicieni Guardiola si Ancelotti,…

- Pep Guardiola (51 de ani) va trebui sa improvizeze in defensiva la turul semifinalei Ligii Campionilor dintre Manchester City și Real Madrid. Manchester City - Real Madrid este programat marți, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro. Lupta pe doua fronturi, Premier League și Liga Campionilor, se resimte…