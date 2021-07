Stiri pe aceeasi tema

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din…

- Cehia a revizuit condițiile de intrare in țara și a inclus Romania in zona verde. Conform MAE, de vineri, 9 iulie 2021, autoritațile Republicii Cehe aplica noi reguli privind intrarea cetațenilor straini, inclusiv a cetațenilor romani, pe teritoriul ceh, dupa cum urmeaza: Toate persoanele trebuie sa…

- Un cetațean i s-a plans Ralucai Turcan ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim pe economie. Ministrul Muncii i-a oferit pe loc și soluția: sa iși caute și un loc de munca part-time.

- Milioane de romani traiesc doar din salariul minim pe economie. Deși au locuri de munca, mulți sunt sub pragul saraciei. De asemenea, unul din patru bunici este oficial sarac, iar 30% dintre copii sunt la limita saraciei. RATA SARACIEI IN ANUL 2019:0-17 ani: 30,8%18-24 ani: 31,2%25-49 ani: 19,8%50-64…

- ”Putem enumera cel puțin trei cauze pentru care nu sunt citostatice. Una ar fi ca nu avem finanțare indestulatoare. Acum o saptamana, guvernul a dat o ordonanța prin care transfera iar bani de la stat la privat, cu alte cuvinte vaduvește bugetul public. Daca nu sunt bani, mai tai din ei și ii transferi…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a declarat luni, pentru B1 TV, ca scutul de la Deveselu face parte din sistemul antiracheta al NATO cu rol strict defensiv. Geoana a insistat ca sistemul de la Deveselu nu amenința interesele Rusiei, așa cum susține Moscova. „Deveselu e o investiție…

- Numai 20.040 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 21 iunie, de Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 28 februarie, cand au primit vaccinul doar 11.136 de persoane. Dintre…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, vor fi implementate in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Soluția tehnica dezvoltata de instituția noastra va fi interconectata cu cele implementate…