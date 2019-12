Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 29 noiembrie 2019 -11 februarie 2020, expozitia „Spatii fluente. Harti ale spatiului dunarean, 1650 -1800”, proiect expozițional conceput de Arhiva Landului Baden-Wurttemberg,…

- Ziua de 1 Decembrie aduce, in Muzeul Național al Banatului si a Consiliului Judetean Timis, expoziția „Instaurarea Administrației Romanești in Banat. Județul Timiș-Torontal și Caraș-Severin”. Aceasta va fi amenajata la Secția Arte Plastice a Bibliotecii Județene Timiș din cadrul Bastionului Maria Theresia.…

- Expoziția de fotografie a Grupului ”Memento mori” ajunge in Baia Mare in 8 noiembrie, ora 18.30. Este a treia escala pe care o fac cele peste 60 de imagini incluse in selecție, prima expunere avand loc in toamna anului trecut la Timișoara si mai apoi la Bucuresti. Grupul s-a format cu mai bine de cinci…

Mașinile istorice au cucerit din nou zona centrala a Timișoarei. Zeci de mașini de epoca se afla expuse in Piața Unirii din Timișoara, in aceasta sambata. Le puteți vedea pana la ora 14.00.

- Directia Judeteana pentru Cultura Timis va gazdui joi, 10 octombrie, de la ora 19.00, conferinta „Marea colonizare din Banat” (1763-1772). Context. Desfasurare. Memorie”, care va fi sustinuta de Josef Wolf, conferentiar la Institutul de Istorie si Geografie Regionala a Svabilor Dunareni din Tubingen.…

- Mai multe specii de dinozauri, care au fost reconstituiti in marime naturala, inclusiv dintre cei care au trait in Transilvania, vor putea fi studiate de vizitatori la Complexul Muzeal Arad, care deschide, vineri, o expozitie tematica ce va dura doua luni. Expozitia "Dinozaurii - O lume…

- Complexul Penelopei se numește expoziția multimedia semnata de Flora Sopa, care va avea loc la Timișoara. Flora Sopa propune o incursiune pe taramul mitologiei unde intalnim arhivarea unei structuri circulare care are la baza țesatura pe care Penelopa o face și o desface… Evenimentul va avea loc in…

- La Iulius Town, odata cu inceperea școlii, preșcolarii și elevii sunt invitați sa pașeasca intr-un taram de poveste, despre care pana acum doar au citit sau l-au putut admira in proiecțiile de film, in cadrul unei expozitii care prezinta viata celor de varsta lor in Imperiul Roman. Pana pe 29 septembrie…