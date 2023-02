Imaginile groazei surprinse pe camerele video dintr-o farmacie din Turcia

Stiri pe aceeasi tema

- Replica puternica a fost suprinsa in timpul unei transmisiuni live a televiziunii turce, la 9 ore dupa cutremurul inițial care a provocat sute de decese. Atat reporterul cat și oamenii de pe strada incep sa fuga pe strada in momentul in care se declanșeaza seimsul.#SONDAKIKA !Kahramanmaras'ta 7.5 siddetinde…

- Un bloc de șase etaje s-a prabușit la cateva ore dupa cutremurul cu magnitudinea 7,8 pe Richter care s-a produs in Turcia, luni dimineața.O filmare publicata pe rețelele de socializare și preluata de mai multe agenții de presa, printre care și Al Jazeera, arata momentul in care cladirea cade brusc,…

- Camerele de supraveghere au surprins momentul in care o cladire de șase etaje din orașul Sanliurfa din sud-estul Turciei se prabușește, luni dimineața, la scurt timp dupa cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter care a provocat peste 500 de decese și mii de persoane ranite in Turcia și Siria.https://www.youtube.com/watch?v=ovefEDPcYuMSanliurfa…

- UPDATE 8:00 237 de au murit in Siria – Alep, Hama și Lattakia – și 639 au fost ranite, potrivit Ministerului sirian al Sanatații. „Situația este foarte tragica, zeci de cladiri s-au prabușit in orașul Salqin”, a declarat un membru al organizației de salvare Caștile Albe intr-un clip video pe Twitter,…

- Un cutremur foarte puternic, de 7.8 pe scara Richter, s-a produs, luni dimineața devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea Gaziantep este una dintre principalele centre industriale si de productie ale Turciei…

Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea sudica Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

