Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile inumane din centrele rezidențiale din Romania inca exista. Inspectorii Consiliului de Monitorizare au gasit o astfel de situație la Centrul de Abilitare și Reabilitare „Casa Colibri” din Razboieni, județul Neamț. Saltele murdare, pline cu fecale, beneficarii ținuți in haine murdare și ponosite.…

- Un nou azil al groazei a fost gasit in Neamț. Mai multe persoane cu probleme psihice au fost ținute in condiții improprii. Consiliul de Monitorizare a verificat Casa Colibri din Razboieni, din județul Neamț, și au gasit foarte multe nereguli, informeaza știrileprotv. Centrul are o capacitate pentru…

- O farmacie din județul Neamț a alcatuit o lista cu toate medicamentele care ar putea da un rezultat fals pozitiv la testele anti-drog utilizate de polițiști, dar și ce alimente și bauturi sunt de evitat. Lista a fost conceputa, Farmacia „Floare de Colț” din Borca, in vederea modificarii OUG 84/2024,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a promulgat, marti, 14 mai, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ prevede ca persoanele cu handicap vor avea acces gratuit in mijloacele de transport in comun,…

- Un barbat de 37 de ani, dat disparut de catre soția sa, s-a aruncat in apele Canalului Dunare-Marea Neagra marți dimineața. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8.00, cand barbatul, aflat la volanul propriului autoturism, a oprit pe prima banda a podului. Un alt autovehicul a lovit mașina sa, iar șoferul…

- Un barbat din Roznov, judetul Neamt, și-a distrus masina Live pe Facebook, de fata cu politistii, dupa ce i-a fost retinut talonul, in urma unui control in trafic. Soferul din Roznov a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie aflat in control cu o echipa de la Registrul Auto Roman. In urma verificarilor,…

- Inspectorii ANSVSA au recoltat 148 de probe din lapte și produse lactate și au constatat ca sunt diferențe intre ce scrie pe eticheta și produs cu privire la procentul de grasime, de substanța uscata sau de proteine. In urma a 1.000 de controale au fost date amenzi de peste 700.000 de lei. Controale…

- Compania Perrier a primit instrucțiuni sa elimine doua milioane de recipiente de apa dupa ce s-a descoperit o bacterie cu origini fecale in una dintre sursele sale din Gard, regiunea de sud a Franței. En France tout est pret pour accueillir les touristes pour les jeux olympiques : Apres l'invasion de…