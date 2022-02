Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24.02.2022, in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera situate la granita cu Ucraina (PTF Halmeu-jud. Satu Mare, PTF Sighetu-Marmatiei-jud. Maramures, PTF Siret-judetul Suceava, PTF Isaccea-judetul Tulcea) aproximativ 5.300 de persoane, cetateni romani…

- In data de 24.02.2022, in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin punctele de frontiera situate la granita cu Ucraina (PTF Halmeu-jud. Satu Mare, PTF Sighetu-Marmatiei-jud. Maramures, PTF Siret-judetul Suceava, PTF Isaccea-judetul Tulcea) aproximativ 5.300 de persoane, cetateni romani…

- Imaginile arata mașinile care ajung, de la vama, pana in centrul localitații ucrainene Solotvino, unde a și fost facuta filmarea. Oamenii sunt tematori „Ne-am speriat mulți de bombardamentul de la Ivano Frankivsk, unde a fost atacat aeroportul și am decis sa plece mai repede”, ne spune unul dintre refugiați. …

- Primele familii de romani din Ucraina au ajuns in țara. Oamenii au sosit prin PTF Sighetu Marmației. De altfel, se așteapta sa existe un flux mai mare al persoanelor care sosesc la noi in țara. Sunt așteptați atat cetațeni romani, cat și ucraineni. Conform informațiilor, romanii sosiți din zona Solotvino…

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca, daca vor avea loc atacuri terestre in Ucraina, Romania va fi unul dintre statele care vor primi refugiati din aceasta tara, iar zonele "sub presiune" vor fi Botoșani, Suceava, Satu Mare, Maramures.

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca, daca vor avea loc atacuri terestre in Ucraina, Romania va fi unul dintre statele care vor primi refugiati din aceasta tara, iar zonele "sub presiune" vor fi Satu Mare, Maramures, Suceava, Botosani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ieri, 21 februarie a.c., in jurul orei 21.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare, pe sensul de intrare in țara, s-a prezentat un cetatean maghiar in varsta de 43 de ani, conducand un autoturism inmatriculat in Ungaria. In baza analizei de risc, echipa comuna, formata din polițiști…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucatori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr-un microbuz trei cetațeni din Egipt, pe care soferul, un cetațean roman, din Maramures, intentiona sa-i treaca ilegal in Ungaria. In data de 4 februarie…