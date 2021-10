IMAGINILE groazei de la Constanța. Cum arată salonul ATI în care au murit 9 persoane – FOTO Au aparut primele imagini din interiorul secției ATI Covid a Spitalului de Boli Infecțioase de la Constanta, care a ars vineri dimineața. 9 persoane au murit in tragedie. Flacarile au izbucnit in secția ATI in jurul orei 9.50. Ulterior tot spitalul a fost evacuat. Peste 100 de pacienți au fost scoși afara din spital pe […] The post IMAGINILE groazei de la Constanța. Cum arata salonul ATI in care au murit 9 persoane - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

