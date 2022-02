Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii nu pot da amenzi in baza filmarilor din trafic. Camerele de bord folosite de zeci de mii de șoferi au devenit inutile Filmarile șoferilor sau ale camerelor de bord nu pot sta la baza amenzilor rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Doua mari greșeli facute de șoferii romani in trafic urmeza sa fie sancționate dur de catre Poliția Rutiera. Amenzile ajung pana la cca. 3000 de RON. Printre greșelile considerate agresive se numara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sute de flayere au fost impartite in ultimele zile la Lugoj dupa ce la nivel national a fost demarata campania “Alcoolul si drogurile fac victime”. Oamenii legii au stat de vorba cu soferii, dar si cu alti participanti la trafic si le-au reamintit riscurile la care se expun atunci cand se urca bauti…

- Bataia in trafic intre șoferi pare sa fie un obicei care nu este alungat nici macar de spiritul Craciunului care se apropie. Doua astfel de incidente au fost surprinse in București, respectiv in Cluj.

- Schimbare majora, de la 1 ianuarie anul viitorul, care-i vizeaza pe cei care doresc sa obțina permisul de conducere. Inscrierea la școlile de șoferi se poate face doar cu dovada ca persoana respectiva a absolvit 10 clase. Prin aceasta noua regula impusa prin Codul Rutier se dorește evitarea analfabeților.…

- In contextul in care Romania detine in continuare un record nedorit al numarului de accidente rutiere cauzate de nerespectarea, de catre soferi, a unor minime reguli de conduita in trafic, Ministerul Afacerilor Interne a initiat o dezbatere publica pentru modificarea Codului Rutier. Printre modificarile…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune, printr-un proiect de ordonanța, modificarea Codului Rutier, pentru ca circulația pe drumurile publice sa fie mai sigura, iar numarul accidentelor rutiere sa scada. Proiectul legislativ de modificare a Codului Rutier este in dezbatere publica la MAI si vizeaza…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in aceasta saptamana spre dezbatere publica, un proiect de ordonanta privind circulatia pe drumurile publice, care prevede o serie de modificari majore asupra Codului Rutier.