Imaginile filmate de camerele de bord, inutile. Șoferii nu pot fi sancționați pe baza înregistrărilor Camerele de bord folosite de zeci de mii de soferi pentru a avea o dovada in cazul in care sunt implicați intr-un incident in trafic au devenit inutile. Parlamentul a respins definitiv legea care ar fi permis politistilor sa dea amenzi in baza filmarilor facute in trafic. Imaginile filmate in trafic de camerele instalate pe […] The post Imaginile filmate de camerele de bord, inutile. Șoferii nu pot fi sancționați pe baza inregistrarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

