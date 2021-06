Imaginile fericirii: CSM, campioană în Liga Florilor MOL! ”Tigroaicele” au primit ieri cupa și medaliile pentru locul I obținut in campionatul intern de handbal. CSM București a fost incoronata regina handbalului romanesc, dupa ultimul lor meci al sezonului, cel cu SCM Craiova, pierdut la un gol diferența, 26-27. Handbalistele pregatite de Adi Vasile au incheiat astfel sezonul cu un singur egal (contra celor de la U Cluj) și o singura infrangere, astazi in fața oltencelor pregatite de fostul selecționer al Romaniei, Bogdan Burcea. La finalul jocului din Sala Polivalenta, disputat fara spectatori, jucatoarele și staff-ul CSM-ului au primit din partea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

