Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan vrea sa-și inmormanteze mama, Ionela Prodan, ca o adevarata regina. Impresara iși dorește ca mama ei sa primeasca Ordinul Steaua Romaniei. Anamaria Prodan face demersuri pentru ca Ionela Prodan, care a incetat din viața luni, 16 apilie , sa primeasca Ordinul Steaua Romaniei. Impresara…

- Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara (16 aprilie), la Spitalul Elias din Capitala. Cantareața de muzica populara avea 70 de ani și se lupta de mai bine de un an cu o boala incurabila la pancreas. Dupa decesul regretatei interprete, Anamaria Prodan s-a ocupat de toate procedurile legale, de…

- In timp ce Anamaria Prodan nu a facut nicio declarație pana acum, prietena cea mai buna a mamei sale a oferit mai multe amanunte despre drama care a indoliat lumea muzicii din Romania. Tot astazi, in cadrul unui interviu, Elena Merișoreanu a marturisit cum a incercat sa le imbarbateze pe Anca și Anamaria…

- Ionela Proda, indragita artista de muzica populara, va fi inmormantata joi, la cimitirul Bellu din Capitala. Cantareața iși va dormi somnul de veci alaturi de Traian Tanase, primul ei soț.(CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT. S-A STINS FARA SA ȘTIE PANA IN ULTIMA CLIPA CA..) Mai mulți muncitori au fost…

- Ionela Prodan a murit luni seara, la Spitalul Elias din Capitala, in urma unei grele suferințe. Familia a vrut sa protejeze și nu i-a dezvaluit ca suferea de o boala incurabila. Oficial, cauza decesului a fost ”stop cardio-respirator neresuscitabil”. Artiștii și persoanele publice din Romania au transmis…

- Ionela Prodan se simte mai bine. Fiica ei, Anamaria Prodan, a vegheat-o mereu, dar in Vinerea Mare a parasit spitalul. Ea a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant. „Azi in Vinerea Mare Dumnezeu sa va binecuvanteze cu pace, iubirea și bucuria Sa”, au fost cuvinte transmise de Anamaria Prodan…

- Celebra impresara a luat foc in momentul in care a aflat ca un site de știri din Romania a scris un articol despre mama sa care anunța decesul acesteia. „EXCLUSIV! Din pacate, Ionela Prodan nu mai este…”. Acesta era titlul articolului care a pus pe jar Romania seara trecuta. La scurt timp dupa apaariția…

- Durere mare in familia Reghecampf! Socrul Anamariei Prodan s-a stins la varsta de 69 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. La auzul veștii ca tatal sau a murit, Laurențiu Reghecampf, care se afla in Abu Dhabi, s-a urcat in primul zbor catre Romania. Anamaria Prodan a anunțat cand și unde va avea…