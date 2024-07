Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu ingrozitor in Bistrița! Trei case au fost distruse de flacari, in urma cu puțin timp. Locuitorii au incercat sa iși salveze viețile, iar minutele pe care le-au trait au fost de coșmar pentru ei. In cele trei case mistuite de flacari se aflau și copii!

- Incendiu devastator la Ocolul Silvic Gura Humorului. Focul, care a izbucnit in plina noapte, a distrus in totalitate o anexa in care au ars de vii trei cai și cinci oi. Flacarile au fost observate in jurul orei 2.30, iar intervenția pompierilor s-a finalizat abia sambata dimineața, la ora 6.00. In ...

- Zilele trecute, peste trei familii din comuna buzoiana Viperești s-a abatut o nenorocire, dupa ce un incendiu le-a mistuit locuințele și agoniseala de-o viața. Autoritațile din Prefectura și-au luat angajamentul sa faca tot posibilul pentru a le ajuta pentru a trece peste aceste momente de cumpana.…

- Un incendiu care a izbucnit sambata, 25 mai, intr-un parc de distracții din vestul Indiei a ucis 27 de persoane, dintre care patru copii cu varste sub 12 ani, arata un bilanț actualizat al poliției. Patru persoane despre care autoritațile zic ca au legatura cu parcul de distracții au fost arestate.Peste…

- Aurora boreala s-a putut observa noaptea trecuta in mai multe zone din tara, inclusiv in Cluj. Oamenii au stat minute in sir cu ochii pe cer si au fotografiat fenomenul neobisnuit pentru sud-estul Europei.Fenomenul optic s-a datorat unei furtuni geomagnetice majore care a lovit Pamantul. In doar 24…

- „Sa nu trecem indiferenți pe langa drama lor! Sa dovedim ca ne pasa in Saptamana Luminata!”. Este apelul unui localnic din comuna buzoiana Luciu, dupa ce casa unei familii cu cinci copii a fost mistuita de un incendiu devastator, lasandu-i pe oameni pe drumuri. Acum, Localnicii din Luciu incearca sa-și…

- VIDEO Apel umanitar pentru o familie originara din Apuseni, ramasa fara casa in urma unui incendiu Apel umanitar pentru o familie originara din Apuseni, ramasa fara casa in urma unui incendiu Un apel umanitar a fost lansat pentru familia Doncea, originara din Apuseni. Oamenii au ramas fara un acoperiș…