- Cercetatori sustinuti de San Diego Zoo se lupta sa salveze cat mai multi koala a caror viata este amenintata de puternicele incendii de vegetatie care afecteaza Australia, transmite vineri DPA. Conform reprezentantilor parcului zoologic din San Diego, o echipa de biologi care actioneaza in masivul Blue…

- La New York, oamenii au sarbatorit in Times Square inceputul anului 2020. La Sydney, in Australia, au fost folosite efecte pirotehnice in ciuda unei interdictii totale din cauza uriaselor incendii de vegetație din zona. Alte orase australiene, inclusiv Canberra,…

- Incendiile izbucnite inca din luna octombrie continua sa faca ravagii in sud-estul Australiei, bilantul victimelor ajungand la 12 morti, printre victime numarandu-se trei pompieri voluntari. Mii de oameni care au fugit din casele lor aflate in calea flacarilor au fost nevoiti sa se refugieze pe o plaja.

- Imagini impresionante in Australia, unde incendiile de vegetație continua sa faca ravagii. Un urs koala insetat și ajuns la capatul puterilor a infruntat frica de oameni și a ieșit la marginea unei sosele, in incercarea de a gasi apa.

- Imagini impresionante din Australia, dupa o saptamana de parjol. Un urs koala le-a ieșit in cale pompierilor care luptau cu focul. Marsupialul, scapat ca prin minune de flacari, era epuizat de la fum și caldura, dar mai ales din cauza lipsei de apa.

- Un exemplar de koala deveni celebru dupa ce a fost salvat recent dintr-un incendiu de vegetatie din Australia a decedat in urma ranilor suferite, informeaza marti BBC. Numit Lewis, exemplarul de koala a fost transportat la un spital veterinar din statul Noul Wales de Sud. Inregistrarea video din timpul…

- Imagini impresionante vin din Australia acolo unde o femeie a infruntat incendiile de vegetație, pentru a salva un urs koala, ranit și confuz, informeaza Digi24.ro.Micul animal se afla intr-un copac in momentul in care padurea de eucalipți a fost cuprinsa de flacari.