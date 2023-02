Stiri pe aceeasi tema

Cimitirele din Turcia și Siria, neincapatoare din cauza cutremurelor. Se ingroapa cadavre chiar și noaptea tarziu, cu ajutorul voluntarilor, anunța Mediafax.

Cutremurul din Turcia a dat naștere unor scene cu adevarat dramatice. In timpul celui de-al doilea cutremur, cel de 7,5 grade pe scara Richter, un tata iși ia in brațe copilul.

Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…

Cunoscutul seismolog, Gheorghe Marmureanu, a spus daca ar putea fi afectata sau nu Romania de cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria."Nu, niciodata cutremurele din Turcia nu produc efecte ca influența pe zona Vrancea. Nu!", a declarat categoric seismologul Gheorghe Marmureanu, la Realitatea…

In timp ce lumea iși concetraza atenția pe Turcia dupa cutremurele devastatoare, situația din Siria, țara afectata deja de un lung razboi civil, este la fe de dramatica.

Alexandru Maxim (32 de ani), fotbalist la Gaziantep, se afla in Germania, astfel ca nu a fost afectat direct de cutremurul devastator din aceasta dimineața, care a dus la decesul a peste 1.000 de persoane din Turcia și Siria. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul Turciei, provincia…

Președintele Klaus Iohannis a transmis primul mesaj dupa cutremurul din Turcia, unde au murit peste 300 de oameni.

Valentin Gheorghe (25 de ani), fotbalistul formației turce Umraniyespor, a oferit o reacție exclusiva pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce luni dimineața, in Turcia, s-a produs un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la adancimea de 17,9 kilometri, in zona sudica a țarii, in provincia…