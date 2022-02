Stiri pe aceeasi tema

- Medicii dintr-o maternitate din Dnipro, oraș din estul Ucrainei, incearca cu disperare sa protejeze nou-nascuții. Cadrele medicale au dus copiii din secția de Terapie Intensiva intr-un adapost improvizat, in subsolul cladirii. In imaginile distribuite de New York Times se pot vedea bebeluși abia nascuți,…

- Oamenii din Ucraina au petrecut noaptea in stațiile de metrou și in adaposturi. Sunt sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au adapostit.Oamenii au spus rugaciuni, au cantat și s-au susținut unii pe alții. Pentru ca locuințele lor au fost bombardate, oamenii s-au refugiat in adaposturi.

- Imagini tulburatoare in Ucraina. Oamenii fug cu copii in brate pentru a se adaposti de bombardamentele rusesti. Statiile de metrou din Kiev au devenit buncare improvizate. Unele grupuri de persoane cara produse alimentare.

- In capitala Ucrainei, Kiev, stațiile de metrou au devenit buncare improvizate și sunt pline de oameni care transporta provizii, organizați in grupuri, relateaza CNN. Garile sunt pline, dar nu și trenurile in sine, care inca merg fara probleme. Joi dimineața au inceput sa apara imagini cu trafic intens…

- Stațiile de metrou din capitala ucraineana au devenit buncare improvizate, sunt pline de oameni care transporta provizii, potrivit mai multor martori citați de CNN .Le Metro de Kiev c’est de profondeur bunker nucleaire, se cacher la c’est pas juste une vibe de se mettre a l’abris. https://t.co/fNpwivd6sF…

- Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters. Fii la curent…

- Ukraine International Airlines a fost somata de companiile de asigurari sa-și evacueze toate aeronavele de pe teritoriul Ucrainei, din cauza tensiunilor de la granița. In caz contrar, companiile de asigurari vor intrerupe contractele.