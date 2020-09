Stiri pe aceeasi tema

- Approximately 300 Romanian and Ukrainian service staff are participating in a new edition of the exercise Riverine 2020, on the river Danube, in the area between southeastern Tulcea and Izmail (Ukraine), organized by the Romanian Naval Forces in the September 7-11 period.According to a press…

- Maria Kolesnikova, ultima din cele trei opozante ale lui Lukasenko care mai ramasese in tara, a fost retinuta la granita cu Ucraina marti dimineata, dupa ce a incercat sa paraseasca tara, au relatat televiziunea de stat din Belarus si agentia de presa oficiala Belta, citate de EFE, Reuters si Interfax,…

- A trecut o luna de proteste la Minsk impotriva rezultatelor alegerilor din Belarus. Aleksandr Lukashenko a continuat intreaga pleiada de actiuni de imagine – apare in vesta antiglont, cu pusca in mana, in posturi razboinice, acuzand Occidentul ca vrea sa-i ocupe tara, punand trupele in alerta la granita…

- The Ministry of Foreign Affairs (MAE) informs that from August 29, 00:00 hrs, until September 28, the entry of foreign citizens and stateless persons on the territory of Ukraine is restricted.According to an MAE release sent to AGERPRES, the following categories are exceptions: first degree…

- Potrivit Ministerului de Interne din Belarus, noaptea trecuta in capitala Minsk si in alte 19 orase au fost proteste de strada, dupa ce Comisia Electorala a anuntat ca Aleksandr Lukasenko a castigat, pentru a sasea oara, alegerile prezidentiale, cu peste 80% din voturi. Citeste si: Proteste violente…

- Mai mult de 50 de persoane au fost retinute la Minsk si peste 120 la nivel national, dupa protestele masive din Belarus, produse ca urmare a faptului ca Aleksandr Lukasenko este aproape sa castige al saselea mandat consecutiv de președinte, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, preluata…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa citata de Agerpres. Peste 50 de…

- Peste 35.000 de persoane au manifestat la Minsk in sprijinul Svetlanei Tikhanovskaia, principala candidata a opoziției la alegerile prezidențiale din 9 august in Belarus. In fața mulțimii, ea s-a adresat autoritaților care ii acuza soțul, candidatul inițial al opoziției, arestat in luna mai sub acuzația…