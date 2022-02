Stiri pe aceeasi tema

- In zona respectiva, in ultimele ore, a avut loc un adevarat prapad, Rusia atacand cu zeci de rachete localitatea. Astfel, oamenii au fost nevoiți sa-și paraseasca locuințele și sa se refugieze la metrou pentru a nu cadea victime rachetelor ucigașe.

- FOTO-VIDEO: Situații dramatice la metroul din Kiev și Harkov. De frica bombardamentelor, oamenii petrec noaptea pe podea cu copiii Din cauza invaziei Rusiei, metrourile din capitala Kiev și Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, sunt pline de oameni in noaptea de joi spre vineri. Oamenii au fost…

- Reporterul Paul Ronzheimer, de la ziarul german Bild , relateaza din estul Ucrainei, „de la zece kilometri de linia frontului”. „Oamenii vor sa plece din zina. Problema este ca nu exista loc in care forțele lui Vladimir Putin sa nu atace”, a constantat jurnalistul, care se afla in zona de conflict de…

- Stațiile de metrou din capitala ucraineana au devenit buncare improvizate, sunt pline de oameni care transporta provizii, potrivit mai multor martori citați de CNN .Le Metro de Kiev c’est de profondeur bunker nucleaire, se cacher la c’est pas juste une vibe de se mettre a l’abris. https://t.co/fNpwivd6sF…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi dimineata, o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Potrivit CNN, Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov. Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…