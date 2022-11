Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de duminica (27 noiembrie) de la CM 2022 din Qatar, in care are loc marea confruntare dintre Spania și Germania, propune alte trei dueluri interesante, incepand cu Japonia vs Costa Rica. Toate partidele sunt LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe TVR 1.

- Cupa Mondiala de Fotbal Qatar 2022 continua, duminica, 27 noiembrie, cu ale patru meciuri. Cea mai tare partida din ultima zi a saptamanii va avea loc de la ora 21:00, cand se vor intalni reprezentativele Spaniei, respectiv Germaniei. Programul zilei de 27 noiembrie de la CM Qatar 2022: Japonia – Costa…

- Germania a pierdut cu Japonia, scor 1-2, in grupele Campionatului Mondial din Qatar. Jurnaliștilor nemți nu le-a venit sa creada ce s-a intamplat pe teren. Germania și Japonia sunt in grupa E, alaturi de Spania și Costa Rica Germanii i-au condus pe japonezi 75 de minute, dar niponii au revenit incredibil…

- Japonia a dat lovitura, miercuri, la CM din Qatar, reușind sa invinga multipla campioana mondiala Germania cu 2-1 (0-1), intr-un meci din cadrul grupei E a competiției, informeaza Gazeta Sporturilor . Germania a deschis scorul dintr-un 11 metri transformat de Gundogan (33), apoi a continuat tavalugul…

- Campionatul Mondial de fotbal iși va deschide porțile in cursul zilei de duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre Qatar, țara gazda, și Ecuador. Debutul turneului final va avea loc de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe stadionul Al Bayt, și va fi in direct pe TVR 1 și LiveText pe HotNews.ro. CM 2022 Qatar,…

- Duminica, 20 noiembrie, incepe Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, cu partida de deschidere dintre țara gazda și Ecuador. Mai jos programul competiției: Fazele grupelor Duminica, 20 noiembrie Qatar – Ecuador – Stadionul Al Bayt (19:00) Luni, 21 noiembrie Grupa A Senegal – Țarile de Jos – Stadionul…

- Selectionerul nationalei din Costa Rica, Luis Fernando Suarez, a anuntat lotul pentru Cupa Mondiala din Qatar, competitie la care costaricanii vor evolua in grupa cu Spania, Germania si Japonia, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce a pierdut mai mulți abonați in ultimul an, Netflix lanseaza un abonament mai ieftin, care va avea insa reclame. Din noiembrie, utilizatorii din 12 țari vor avea acces la noul abonament Basic with Adds: SUA, Australia, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Coreea, Mexic, Spania,…