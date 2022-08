Stiri pe aceeasi tema

- O serie de explozii au loc la baza militara aeriana Novofedorivtsi din Crimeea ocupata de ruși, potrivit unor martori citați de Kryminform. Avioanele ruse care ataca sudul Ucrainei cu rachete decoleaza de obicei de pe acest aerodrom. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Companiile aeriene rusesti, inclusiv transportatorul de stat Aeroflot, au inceput sa isi dezmembreze avioanele pentru a obtine piesele de schimb pe care nu le mai pot cumpara din strainatate din cauza sanctiunilor occidentale, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria aeronautica.…

- O pensiune turistica și o casa din vecinatate, ambele din Bucșoaia-Frasin, au fost distruse in noaptea de miercuri spre joi in urma unui puternic incendiu. Deocamdata, nu se știe exact de la ce a plecat focul, nefiind exclusa nici o acțiune intenționata. Polițiștii care au preluat ancheta urmeaza ...

- Pe plajele din Crimeea sunt mai puțini turiști ca niciodata. Rușii care au ales sa vina in vacanța aici, una dintre puținele posibilitați pe care le mai au dupa sancțiunile impuse din cauza razboiului, fac plaja in timp ce deasupra lor trec avioanele de razboi, iar in larg se vad navele din flota rusa.

- Cauza probabila de izbucnire a incendiului care a facut prapad intr-o gospodarie din Varfu Dealului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau deteriorat, informeaza ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Solca și cei ai Garzii…

- Cel puțin trei morți și zeci de cladiri distruse s-au inregistrat intr-un oraș din Rusia, langa frontiera cu Ucraina. Rusia sugereaza ca a fost vorba de un atac lansat de Ucraina, in noaptea de sambata spre duminica. Ucraina nu a confirmat ca a lansat un asemenea atac. Dar in mod cert, in orașul Belgorod,…

- Ucrainenii anunța ca au lansat atacuri aeriene asupra garnizoanei ruse instalate in Insula Șerpilor și le-au provocat pierderi semnificative forțelor Moscovei. Imagini din satelit furnizate de Planet Skysat și Maxar arata mai multe suprafețe arse, efecte ale loviturilor ucrainenilor, de ieri și de zilele…

- Un puternic incendiu a distrus in ceasta dupa-amiaza peste 20 hectare de terenuri agricole, la Semlac. Intervenția pompierilor, ingreunata de vantul puternic, a reușit sa invinga focul și sa limiteze daunele provocate de incendiu. „Incendiu lan de grau, aproximativ 15 ha, la fața locului intervine SVSU…