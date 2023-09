Stiri pe aceeasi tema

- Peședintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus vineri, in timpul unei conferințe la Kiev, ca liderul rus Vladimir Putin se afla in spatele mortii sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit intr-un accident aviatic impreuna cu principalii sai colaboratori, informeaza News.ro, care preia…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion prabusit in Rusia,a informat miercuri autoritatea aeronautica civila rusa, scrie Agerpres. Conform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronava privata Embraer. Aceasta avea la bord zece pasageri,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a discutat timp de doua zile cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko despre grupul de mercenari Wagner, cooperarea economica si amenintarile externe, a declarat marti purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Hotnews. Lukasenko, mediator in conflictul…

- Seful serviciilor de informatii care conduce operatiunile de spionaj ale Ucrainei in timpul razboiului cu Rusia, Kirilo Budanov, in varsta de 37 de ani, si-a construit un profil neobisnuit de public, pe care l-a folosit pentru a ameninta Rusia de la distanta, scrie Reuters, care a realizat un interviu…

- „Din cate sunt informat, luptatorii sunt in taberele lor. In ceea ce-l privește pe Prigojin, el se afla in Sankt Petersburg. Nu se afla pe teritoriul Belarusului”, a spus Lukașenko.„Unde se afla in aceasta dimineața? Poate ca s-a dus la Moscova de dimineața”, a adaugat el.Despre posibilele locații ale…

- „Documentul are ca scop imbunatatirea mecanismelor de protectie a intereselor nationale in sfera media, precum si extinderea instrumentelor de raspuns la actiunile neprietenoase impotriva Belarusului”, potrivit comunicatului despre noua lege, citeaza CNN și News.ro.„Legea prevede posibilitatea de a…

- Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia, a precizat, sambata, presedintele Klaus Iohannis. „Autoritatile romane monitorizeaza indeaproape evolutia evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre dezvoltari. Suntem in contact constant cu aliatii”, a transmis…