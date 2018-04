Imaginile din satelit care arată distrugeri majore în urma atacurilor din Siria (Video) Cele trei tinte lovite au fost: un centru de cercetare din Damasc despre care se crede ca ar avea legatura cu productia de arme chimice si biologice, un depozit de arme chimice la vest de Homs, un depozit de echipamente pentru armele chimice si un important centru de comanda tot de langa Homs. Dupa ce Departamentul american al Apararii a facut publica o harta care reprezinta cele trei tinte ale atacurilor aeriene din Siria, CNN a transmis-o catre doua firme specializate in imagini prin satelit, DigitalGlobe si Planet.com. Imaginile astfel obtinute arata ca pagubele produse celor trei obiective… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

