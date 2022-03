Imaginile din satelit arată distrugerile făcute de ruşi la Mariupol Compania americana Maxar Technologies a publicat noi imagini din satelit in care arata pagubele produse de armata rusa dupa bombardamentele asupra orasului Mariupol. Din imagini reies pagube majore aduse infrastructurii rezidentiale si civile a orasului situat in sud-estul Ucrainei. Cei de la Maxar au precizat ca au fost observate incendii in partea de vest a orasului-port. Zeci de cladiri de apartamente sunt grav avariate de bombardamentele rusesti, relateaza BBC. Peste 1.500 de civili au fost ucisi in timpul bombardamentelor, conform declaratiilor facute de consiliul munincipal. Rusia a afirmat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile prin satelit realizate sambata de o companie privata americana au aratat daune uriașe aduse infrastructurii rezidențiale și civile din orașul Mariupol, situat in sud-estul Ucrainei, informeaza BBC . Potrivit imaginilor publicate de Maxar Technologies, in urma bombardamentelor rusești pot…

- Intr-o postare pe Facebook publicata astazi, Liashko a dat vina pe „gloanțele teroriste rusești” pentru moartea a cinci cadre medicale, transmite The Guardian care face precizarea ca nu a putut verifica in mod independent aceste cifre.ONU a transmis joi ca maternitatea din Mariupol este a treia distrusa…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, trupele rusești nu au reușit sa se impuna, insa bombardamentele au continuat in mai multe orașe, inclusiv in Mariupol, unde, potrivit primarului, de la inceputul razboiului, peste 1.300 de oameni au fost uciși in atacuri, in timp ce orașul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au sosit deja in Turcia, unde vor avea astazi o prima intalnire de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie. Responsabili de la Kiev si Moscova s-au intalnit de mai multe ori in acest interval de timp, dar este…

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres . „In unele localitati au fost…

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…

- Intr-o declarație emisa marți dupa-amiaza, oficialii ruși au declarat ca forțele lor se pregatesc sa lanseze „lovituri de inalta precizie” impotriva „centrelor tehnologice ale Serviciului de Securitate ucrainean și celui de-al 72-lea centru principal din Kiev”.„Indemnam cetațenii ucraineni care sunt…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris miercuri pe Twitter ca un schimb de noapte al uzinei de produse chimice Titan din Crimeea anexata de Rusia a fost evacuat, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…