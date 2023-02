Imaginile din dronă care surprind faliile puternice provocate în sol de cutremurul din sudul Turciei Cutremurul de peste 7 grade pe scara Richter care a lovit luni dimineața sudul Turciei a lasat o falie mare vizibila de la inalțime dintr-o filmare realizata din drona. Ea strabate zona rurala din sudul Turciei, relateaza The Guardian. O filmare realizata din drona, in Kahramanmaras, aproape de epicentrul primului cutremur de 7,8 grade, arata o falie mare in pamant care se intinde pe o distanța de cațiva kilometri. Potrivit imaginilor surprinse din drona, falia se intinde și pe mai multe drumuri rutiere, ceea ce face dificila sosirea de ajutoare in zonele afectate de cutremurul de luni dimineața.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 22.000 de persoane au murit, in Turcia și Siria, ca urmare a cutremurului devastator de luni dimineața, iar acest bilanț uriaș este tot mai vizibil pe teren, in zonele afectate, unde cimitirele sunt complet copleșite de numarul mare de decese, relateaza The Guardian. In districtul Afrin din nord-estul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat joi, 9 februarie, ca este urgent ca organizațiile umanitare sa se asigure ca persoanele care au supraviețuit seismelor din Turcia „continua sa supraviețuiasca”, relateaza CNN . Managerul de raspuns la incidente al OMS, Robert Holden, a subliniat ca,…

- Cutremurele de luni, 6 februarie, printre cele mai mari din ultimul secol, au „mutat” Turcia cu aproximativ trei metri spre sud-vest. O spune seful seismologilor italieni, intr-un interviu acordat publicatiei “La Repubblica”. Prof. univ. Carlo Doglioni, președinte al Institutului Național de Geofizica…

- „Vorbim despre o zona cu un grad ridicat de seismicitate, una dintre cele mai periculoase zone din Mediterana, unde in secolele trecute au avut loc cutremure extrem de violente”, a spus Carlo Doglioni, președintele Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din Italia, intr-un interviu pentru…

- Cutremurul din sudul Turciei a dus la o schimbare geologica, in urma careia placile litosferice s-au deplasat cu trei metri. Acest lucru a declarat președintele Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din Italia (INGV) Carlo Doglioni, scrie armeniasputnik.am "Placa araba s-a deplasat cu aproximativ…

- Catastrofa in sudul Turciei, dar și in Siria! Peste 2.300 de oameni au murit in urma unui cutremur de 7,8, produs luni dimineața. Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs luni in sud-estul Turciei la nici 12 ore dupa ce un seism cu magnitudinea de 7,7 a lovit regiunea. Aproape 2000 de…

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…