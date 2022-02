Forțele ruse au invadat Ucraina, joi, pe uscat, aer și mare, in cel mai mare atac militar al unui stat impotriva altuia de pe continentul european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Atacul amplu asupra Ucrainei de joi a lovit orașe și baze cu lovituri aeriene sau bombardamente, in timp ce civilii s-au ingramadit in trenuri și mașini pentru a fuge. Guvernul Ucrainei a declarat ca tancurile și trupele rusești au trecut granița intr-un „razboi la scara larga” care ar putea rescrie ordinea geopolitica. Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a declarat ca țara a intrerupt relațiile…