- Lira turceasca a atins luni un nou minim istoric, iar actiunile companiilor turcesti s-au prabusit, dupa cutremurul devastator de 7,8 urmat de mai multe replici, dintre care cea mai mare a avut peste 7 grade. Borsa Istanbul a anuntat ca a suspendat temporar tranzactiile cu actiunile mai multor companii…

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit luni Turcia si Siria si a provocat sute de morti si raniti, au anuntat autoritatile din ambele tari, transmit agentiile AFP, DPA si Reuters. Cutremurul s-a produs la ora locala 4:17 (1:17 GMT) si a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe…

- Cel puțin 76 de persoane au fost ucise in Turcia, dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara in peste 100 de ani, cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, a provocat mai multe cutremure mai mici in intreaga regiune, potrivit oficialilor turci, citați de CNN. Cutremurul…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Un cutremur s-a produs duminica, 29 ianuarie 2023 la ora 15:01:50 (ora locala a Romaniei) in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 77km. Seismul a fost slab, de magnitudine ml 2.5, potrivit INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km S de Bacau, 97km E de Brasov,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade a avut loc in regiunea Cianjur, in provincia Java de Vest, la o adancime de 10 km, informeaza The Guardian . Seismul a provocat moartea a cel puțin 46 de persoane, iar alte 700 de persoane sunt ranite. „Exista 46 de morți la spitalul regional din Cianjur și aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,8 s-a produs miercuri in judetul Vrancea, dupa cel de noaptea trecuta, care a avut loc in județul Buzau. Seismul a fost la ora 15.16 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…