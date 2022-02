Stiri pe aceeasi tema

- Firește, nu avem înca detaliile propunerii dar din start o privim cu o justificata reținere, pentru ca pleaca de la o premisa falsa pe care a rostit-o Macron: "Nu exista securitate pentru Europa, daca nu exista securitate pentru Rusia!" Eu, în locul lui, aș fi spus altfel:…

- Medicul Valeriul Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, spune ca se va ajunge in faza in care COVID-19 va deveni o boala endemica in condițiile in care in aceasta perioada ”probabil, ca mai mult de jumatate din populatia lumii va trece prin infectia cu SARS-CoV-2”, iar peste jumatate…

- Cat s-a construit anul trecut: mai multe construcții rezidențiale noi, mai puține reparații capitale. Date INS Volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele 11 luni din 2021, fata de perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020. Ca serie bruta, scaderea a fost cu 1,2%, iar ca serie ajustata in functie…

- Premierul Nicolae Ciuca, acuzat ca și-a plagiat teza de doctorat. Ar fi copiat din alte doua teze Teza lui Nicolae Ciuca, in baza careia a devenit doctor in Științe militare in 2003, include conținut plagiat in cel puțin 42 de pagini din totalul de 138. Conținutul din cel puțin 19 pagini a fost plagiat…

- “Bunica mea si-a dorit sa devina chimista, dar la vremea respectiva nu s-a putut. De aceea, ea a inceput sa studieze plantele pe care mexicanii si indienii le foloseau ca tratamente”, declara Salma Hayek.Pudra de Mimoza Mayam contine tepezcohuite, un ingredient activ ce era folosit in vechime pentru…

- Profesor la Oxford: Scenele ingrozitoare de la ATI sunt acum istorie. Tulpina Omicron pare mai puțin grava Tulpina Omicron care predomina in intreaga lume nu este „aceeași boala pe care o vedeam acum un an”, a spus un imunolog de la Universitatea din Oxford, intarind rapoartele despre natura mai blanda…

- Salt Bae, controversatul chef și patron al restaurantului londonez Nusr-Et Steakhouse, a marturisit ca foița de aur de pe friptura sa in valoare de 1.450 lire sterline nu imbunatațește in niciun fel gustul.

- Exista soferi care ar da si camasa de pe ei, numai ca sa nu ramana fara permis de conducere. Un conducator auto beat, care a fost prins sambata la volan pe raza stațiunii Predeal, a intrat ”la racoare” pentru 24 de ore, dupa ce a incercat sa mituiasca polițiștii cu 8.000 de lei ca sa […] The post Cat…