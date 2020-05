Imaginile cu un băiat de 12 ani urmărit de un urs imens fac ocolul internetului O inregistrare dramatica, realizata cel mai probabil de unchiul copilului, il arata pe Alessandro coborand incet muntele, incercand sa nu se uite in spatele sau si sa nu faca gesturi bruste, in timp ce barbatul care filmeaza scena ii spune sa isi pastreze calmul. Copilul a fost intr-o excursie cu tatal, mama si unchiul sau in zona montana Trentino. Imaginile au devenit virale si fac acolul internetului. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Un baiat de 12 ani a trecut prin mari emoții, dupa ce s-a trezit urmarit de un urs brun uriaș, in timpul unei excursii cu familia in zona montana Trentino, din nordul Italiei.O inregistrare șocanta, realizata de un mebru al familiei, il arata pe Alessandro coborand muntele, pașind calm, fara sa se panicheze,…

