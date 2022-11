Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș aduce pe scena Teatrului Național Timișoara o parte din stralucirea unor personalitați care au marcat viața artistica și culturala din țara. Gala „Stele Romanești” este evenimentul organizat in data de 10 noiembrie 2022, care il are…

- Provocare: gasiți cea mai frumoasa casa din Banat, o fotografiați și o inscrieți in concursul organizat de Muzeul Național al Banatului. Intrați automat in cursa pentru caștigarea unor premii de peste 15.000 de lei.

- Muzeul Național al Banatului a inițiat cea de-a treia ediție a concursului de fotografie „Cea mai frumoasa casa din Banat”, care se va finaliza in data de 7 noiembrie. Concursul se adreseaza atat fotografilor profesioniști cat și amatorilor, precum și copiilor sau adulților. Fotografiile caselor din…

- Rezultatele activitatații desfașurate de specialiștii Muzeului Național al Banatului la manastirea Egres vor fi reunite și prezentate in cadrul unei expoziții. Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața vizitatorilor parte din maretia a ceea ce a fost odinioara…

- Peste 5.000 de spectatori au participat la cea de-a treia ediție a Embargo Fest, eveniment ce a avut loc in perioada 12–13 august, la locația Doua Dealuri, de langa Recaș (județul Timiș). Cea de-a treia zi a festivalului a fost anulata din cauza unei furtuni puternice, care a inundat amfiteatrul in…