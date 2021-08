Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi imagini cu edilul sectorului 1, Clotilde Armand, in timp ce se afla in sala in care se sorteaza voturile. Intrebat daca aceasta acțiune este legala sau nu, avocatul Mihai Dragan a zis ca acest demers este ilegal si face apel la procurorul Iasinovsci sa inceapa urmarirea…

- Noi imagini din camera in care au fost depuși sacii cu voturi de la alegerile locale pentru Primaria Sectorul 1 au fost difuzate, vineri seara, de Romania TV. In ele se vede cum Clotilde Armand intra in sala cu voturi și le numara. Alte imagini il arata pe un membru al USR, Radu Stanciu, acum…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 cere Prefecturii Municipiului Bucuresti sa declare starea de alerta pe o perioada de 30 de zile, din cauza situatiei sanitare cauzata de necolectarea gunoiului de catre Compania Romprest Service SA. ”Decizia a fost luata in baza unei…

- Imaginile realizate cu ajutorul unei drone arata dimensiunea dezastrului din sectorul 1 al Capitalei. Toate mașinile Romprest care deservesc sectorul , incarcate pana la refuz, formeaza o coada de kilometri intregi la stația de sortare unde nu sunt primite din cauza facurilor neplatite din decizia primarului…

- Printr-un comunicat, compania Romprest a adus la cunoștința ca, incepand cu data ieri, 01.06.2021, operatorii stațiilor de sortare/tratare a deșeurilor au suspendat integral activitatea, din cauza neachitarii serviciilor prestate in beneficiul Sectorului 1, astfel ca deșeurile colectate de catre firma…

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, care a pierdut alegerile de anul trecut, in favoarea lui Clotilde Armand, a vorbit, miercuri, la Antena 3, dupa ce au aparut informații ca, la renumararea voturilor, acesta ar ieși caștigator in fața candidatei USR PLUS. "Nu știu nimic acum,…

- Renumararea voturilor din Sectorul 1 s-ar fi terminat, iar conform unor surse, Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului, ar avea cu 1000 de voturi mai mult decat Clotilde Armand. Un comunicat oficial privind numaratoarea voturilor va fi emis abia maine, anunta Romania TV, dar mai multe surse spun…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…