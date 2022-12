Lionel Messi a zburdat pe teren in meciul cu Croația și și-a condus echipa spre marea finala de la Campionatul Mondial de Fotbal. Fanii sunt ingrijorați. Idolul lor a dus de mai multe ori mana la coapsa piciorului stang și se tem ca ar putea fi vorba de o accidentare care sa-i puna in pericol […] The post Imaginile care le dau fiori argentinienilor. Ce gest a facut Lionel Messi in timpul meciului cu Croația, cu cinci zile inaintea finalei de la Campionatul Mondial de Fotbal – FOTO & VIDEO appeared first on Playtech Știri .