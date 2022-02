Stiri pe aceeasi tema

- SUA și aliații sai europeni planuiesc sa pedepseasca cu sancțiuni o invazie rusa a Ucrainei. Dar este puțin probabil ca acțiunile și momentul sa fie sincronizate perfect, iar detaliile-cheie raman nerezolvate. Președintele Joe Biden a declarat ca Occidentul este „unit și galvanizat” și „gata sa raspunda…

- Statele Unite inchid ambasada de la Kiev si transfera „temporar” personal diplomatic redus ramas in tara la Lvov, un oras din vestul Ucrainei, a anuntat secretarul de stat Antony Blinken, intr-un comunicat, informeaza News.ro. „Am ordonat aceste masuri dintr-un singur motiv – siguranta personalului…

- Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, pe masura ce temerile privind o invazie iminenta cresc. Pe acest fundal, in speranta ca vor impiedica o invazie rusa in Ucraina, cateva state europene au decis sa trimita…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze o vizita in capitala Ucrainei „in urmatoarele saptamani” cu scopul de a ajuta la dezamorsarea tensiunilor dintre Kiev si Moscova, a anuntat un purtator de cuvant al presedintiei turce, potrivit AFP.

- Republica Moldova trebuie sa coopereze cu vecinii ei, Romania și Ucraina, daca vrea protecție in fața Rusiei. Acest punct de vedere este exprimat de generalul Ben Hodges, fostul șef al trupelor SUA din Europa. Republica Moldova este o țara neutra iar din acest motiv sprijinul politic și militar pe care-l…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat duminica Rusia cu privire la riscul de „confruntare” înainte de începerea discutiilor aflate în mare tensiune la Geneva asupra situatiei din Ucraina, scrie CNN și AFP.„Exista o modalitate de dialog și diplomație…

- Rusia se confrunta cu consecințe de proporții și costuri grave daca președintele Vladimir Putin ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor Șapte într-o declarație. Totodata, ministrul britanic de externe Liz Truss, a carui țara prezideaza în prezent grupul marilor puteri, Iranul are…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt profund îngrijorate de dovezile ca Rusia a facut planuri pentru mișcari agresive semnificative împotriva Ucrainei, adaugând ca planurile Rusiei includ eforturi de destabilizare a Ucrainei din interior,…