Stiri pe aceeasi tema

- Informații noi in dosarul fraților Tate! Potrivit documentelor oficiale, nu exista probe care sa susțina acuzația de viol la adresa milionarului Andrew Tate astfel ca, este nevoie de probe suplimentare care sa se adauge declaratiei femeii care sustine ca a fost victima britanicului.

- In timp ce autoritațile din Romania inca analizeaza, in Republica Moldova au facut 19 percheziții și au mai reținut 5 persoane in dosarul Bismobil KitchenIn timp ce autoritațile din Romania inca se gandesc cum sa acționeze, in Republica Moldova procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii…

- „La Borș era 50 de euro.” Raspunsul polițistului de frontiera: „Știu treaba asta”. REPORTER DE IAȘI a intrat in posesia unor stenograme din dosar: polițiști sub acoperire au fost transformați in șoferi de dube pentru transport persoane pe ruta R. Moldova-Germania. Polițiști de frontiera și vameși cereau…

- Igor Dodon, judecat in dosarul ,,Sacoșa neagra”, va parasi Republica Moldova in perioada 28 ianuarie- 5 februarie, dupa ce instanța de la Chișinau a dat curs solicitarii inaintate de avocații sai, care au spus ca acesta urmeaza sa plece la un curs de reabilitare cu fiul sau in Romania. Joi, in dosarul…

- Obu a ajuns, miercuri, la DIICOT, unde este audiat de catre procurori in dosarul pe care acestia il instrumenteaza.Obu nu a facut declaratii la intrarea in sediul institutiei.Andrew si Tristan Tate, impreuna cu alte doua persoane, au fost retinuti pentru 24 de ore de catre DIICOT la finalul anului trecut,…

- ​De ce dosarul cu șina va disparea abia in cațiva ani? De ce, deși suntem inconjurați de tehnologie, Romania este inca intr-un „Ev Mediu tehnologic”? De ce, daca este sa comparam Romania și Republica Moldova la serviciile de e-guvernare, comparam „vorbitorii” cu „facatorii”?

- Eugen Vidineac, avocatul fratilor Andrew si Tristan Tate, arestați preventiv pentru trafic de persoane și viol, a declarat sambata ca cei doi incearca sa isi demonstreze nevinovatia și vor ajuta organele de ancheta pentru a afla adevarul, transmite News.ro . „Ei nu merg pe o atitudine de recunoastere,…