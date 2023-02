Stiri pe aceeasi tema

- De mii și mii de ani, oamenii se nasc, traiesc și mor, pentru ca așa a hotarat Dumnezeu, dupa ce a facut lumea in mai multe zile. Cum viața nu este eterna, moartea a fost privita curios. Unii credincioși au acceptat-o cu resemnare, alții au contestat-o. Pana și Eminescu a ramas surprins. A zis, la vremea…

- Salina Cacica se afla in comuna Cacica, județul Suceava, Bucovina. Zacamantul de sare gema s-a format prin depunere in sistem lagunar-evaporatic, adica o portiune de apa este separata printr-o fasie ingusta de pamant. Salina este una dintre cele mai mari rezerve de sare din Romania, avand rezerve estimate…

- Ieri, Andi Moisescu și Adela Popescu au facut echipa, au prezentat emisiunea „La Maruța”, caci Catalin e acasa, se recupereaza dupa operația la picior. Cei doi au avut-o invitata pe Dana Rogoz, iar in cadrul interviului pe care ea l-a acordat, Andi a facut dezvaluiri despre familia lui, despre cum și-a…

- ”Impactul mai mare este pentru copii, mai putin pentru adulti. Asta nu inseamna ca sezonul gripal care a inceput practic nu va evolua si nu va afecta si populatia adulta. Virusul sincitial respirator care produce o epidemie in momentul de fata, prezenta si in Romania si in alte tari, in Europa sau chiar…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2022, de 12.706, cu 760 mai multi comparativ cu situatia din martie, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).

- „Aceasta perioada a anului poarta, de 33 de ani, amprenta schimbarii radicale de direcție a Romaniei, de la regimul totalitar la democrație.Comemoram victimele comunismului, pe toți cei care au trecut prin suferințe de neimaginat in temnițele comuniste, supuși abuzurilor unui regim totalitar care a…

- In aceste zile din an, cand se apropie cu pași repezi 1 Decembrie, Ciprian Marica se rasfața cu preparate tradiționale. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Fostul fotbalist nu este deloc pretențios cand vine…

- Dana Nalbaru este o mamica grijulie, dar și responsabila și mereu petrece alaturi de copiii ei. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele soției lui Dragoș Bucur și au surprins-o intr-un mall din Capitala, insa nu singura.