- Fostele restaurante McDonald’s s-au redeschis sub un nou brand și cu un nou proprietar in Rusia, la mai bine de trei decenii de la sosirea popularului lanț occidental de fast-food. Odata cu retragerea marilor branduri din industria de fast food, ca reacție la invazia din Ucraina, rușii s-au trezit…

- Ucraina a dat asigurari Statelor Unite ca ”garanteaza” ca nu va folosi noile sisteme de racheta de tip HIMARS promise de catre Washington pentru a ataca teritoriul rus, potrivit secretarului de Stat american Antony Blinken, relateaza AFP. ”Rusia este cea care ataca Ucraina, nu invers. Ca sa fiu clar,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin face glume pe seama faptului ca este invinuit de toate nenorocirile din lume. Luni, Putin a spus in gluma ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), doua persoane fiind ranite, transmite Nexta. Autoritațile locale susțin ca incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei. ”Serviciile de urgența s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”,…

- In Liov, in vestul Ucrainei, locuitorii au adus 109 carucioare de copii, goale, pentru a simboliza copiii care au murit de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. Aranjate pe randuri, cele 109 carucioare au fost aduse in piața centrala din Liov, vineri. 109 copii fost uciși in Ucraina din 24 februarie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 martie, ca „marile companii rusești nu mai au de ce sa se teama și ca se pot acum instala „linistite” în peninsula ucraineana anexata Crimeea, scrie Tass cu referire la Zdg.md. „Acum sunt toate condițiile…