Imagini virale: Piscina mobila in Arges, intr-o autoutilitara. Barbatii dau petrecere cu bere si sunt echipati de plaja (VIDEO)

Eveniment rar intalnit in comuna Bogați din județul Argeș. Mai mulți barbați se plimbau prin comuna dupa ce și-au realizat o piscina intr-o duba. Polițiștii din Topoloveni i-au amendat pe barbați. Aceștia transformasera in piscina bena unei autoutilitare. De altfel, nici șoferul nu a scapat de amenda.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați sambata, la 112, cu privire la faptul ca o autoutilitara cu mai multe persoane care provoaca zgomot circula pe raza localitații Bogați.

Roxana Nemeș și Calin Hagima, soțul ei, se muta in curand in casa noua. Vedeta și-a prezentat viitoarea locuința intr-un clip postat pe Facebook. Construcția nu a fost finalizata, mai dureaza cateva luni pana cand va fi gata. S-au casatorit anul trecut și in curand se muta la casa lor. La jumatate de…

Imagini cu un soldat ucrainean in otelaria Azovstal din Mariupol, cantand melodia castigatoare a Eurovisionului, "Stefania", au aparut duminica seara in social media.

Premierul britanic Boris Johnson, destul de activ pe rețelele sociale, nu a ratat sa fie prezent nici pe TikTok, unde promite sa ofere informatii exclusive despre activitatile sale de prim-ministru. Contul se vrea practic un profil oficial al Downing Street – Numarul 10, semnalat printr-un videoclip…

Politistii din Valcea s-au autosesizat si au deschis dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa ce pe reteaua de socializare Tik Tok a aparut un film in care se vede un barbat care conduce masina, asculta manele, iar in brate tine un bebelus, pe care il pune pe volanul autovehiculului,…

Melodia „Llamame" cantata de wrs, a fost refrenul zilei la prima repetitie oficiala sustinuta de reprezentantul Romaniei pe scena Eurovision Song Contest de la Torino. Repetitia Romaniei a fost cel mai vizionat moment al zilei pe canalul oficial de TikTok al competitiei muzicale, conform news.ro.