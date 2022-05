Stiri pe aceeasi tema

- Rușii l-au capturat pe șoferul care evacua civil din Popasna a anunțat, duminica, Administrației Militare Regionale din Luhansk, potrivit ziarului Pravda. Acesta a spus ca rușii l-au pus pe șoferul capturat sa inregistreze un filmuleț pentru propaganda rusa in care spune ca autoritațile din Ucraina…

- Rusia ar fi construit "tabere de filtrare" pe coasta de sud-est a Ucrainei, unde ar aduce forțat mii de ucraineni carora le-ar lua pașapoartele, inainte de a-i trimite in diferite zone indepartate din Rusia. In mai multe imagini din satelit se vad zeci de corturi albastre și albe instalate intr-o tabara…

- Un videoclip a devenit viral din serialul in care a jucat Zelenski, președintele Ucrainei. Este vorba de momentul in care președintele primește un telefon tocmai de la Angela Merkel, scrie ro-viral.video. In scenariul filmului, Angela Merkel este cea care il suna pe Zelenski sa-l anunțe ca Ucraina a…

- Cei doi barbați, tata și fiu, s-au intors disperați, cu ultimele puteri, in casa din care au fugiat chiar cand a inceput razboiului, pentru a-și salva cei trei caini. Fiul a inceput sa filmeze drumul care parea sigur, insa la un moment dat in fața lor a aparut un convoi militar rusesc. In cateva clipe,…

- Și ucrainencele iau parte la razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei. Dovada sta o inregistrare video, care surprinde curajul de nedescris al unei femei. Recent, pe rețelele sociale au aparut imagini cu o femeie care, aflata intr-un autoturism, arunca cocktail-uri Molotov intr-un tanc. In videoclip…

- Imagini de coșmar au fost surprinse zilele acestea in Ucraina. Cu toate acestea, unul dintre soldații ucraineni a dorit sa o asigure pe fiica lui ca tatal ei este bine și ca nu ii se intampla, de fapt, nimic rau. Barbatul a incarcat pe TikTok mai multe videoclipuri cu el in timp ce danseaza pe melodii…

- Mai multe firme de transport bistrițene au trimis autocare la granița Siret. Acestea au preluat aproape 1.000 de mame și copii. Daniel Suciu și Bogdan Ivan au transmis imagini in care se aud impușcaturi. ”Urat e razboiul!” – e mesajul transmis. Cei din Asociația ”Imparte Bucurie” au plecat ieri in vama…

Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia.