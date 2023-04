Imagini virale!: Modul inedit in care un pompier se echipeaza pentru o interventie (VIDEO) Un pompier din Arges, cu o conditie fizica de invidiat, a devenit viral, in urma unei postari pe o pagina de socializare. Videoclipul in care el se echipeaza in timp ce se tine cu o mana de o scara de la o autospeciala a devenit viral pe Facebook. "Ca pompieri, ne pregatim atat fizic, cat si psihic, iar totul se misca progresiv de la usor la mai greu, pentru o lupta contra cronometru in situatii de urgenta.Ambele pregatiri sunt esentiale, deoarece un salvator nu poate merge cu temeri la loc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

