Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, insa italienii izolati in case au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse: au iesit la balcoane pentru a dansa si canta. Imaginile au devenit virale.Pandemia de coronavirus a facut 250 de victime in ultimele 24 de ore in Italia, iar bilantul a crescut la 1.266 de morti. Numarul noilor infecții a crescut iarași, cu 2.547, astfel ca numarul total al persoanelor confirmate cu noul virus a ajuns la 17.660.Pentru a trece mai usor peste masurile de izolare italienii au iesit in mai multe localitati la balcoanele…