Imagini virale cu un struț, la pas, printre mașinile din Găești Un struț care a scapat dintr-o mașina care-l trasporta spre București s-a plimbat nestingherit pe strazile din Gaești, județul Dambovița. Șoferii care circulau pe o strada aglomerata din Gaești, județul Dambovița, au avut parte de o surpriza. Mai exact, au observat un struț care s-a plimbat agale printre mașini. Locuitorii au fotografiat pasarea exotica, imaginile […] The post Imagini virale cu un struț, la pas, printre mașinile din Gaești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

