- Adi Cosman, viceprimarul PSD al Craiovei, sugereaza ca presedintele Iohannis s-ar face vinovat de incidentele din Piata Victoriei si de incendiul din clubul Colectiv. Potrivit edilului, presedintele vrea cu orice pret sa aiba "guvernul sau".Vezi si: Concluzie neasteptata a cercetatorilor:…

- In timpul revoltei violente care a izbucnit la protestul antiguvernamental de vineri seara din Romania, o echipa ORF aflata la Bucuresti a fost atacata de politie, potrivit informatiei publicate pe site-ul televiziunii austriece de stat.

- Echipajele medicale au acordat asistența medicala, vineri, la protestul din Piața Victoriei, pentru 440 de persoane, intre care 24 erau jandarmi, informeaza ISU București-Ilfov. Peste 60 de oameni au fost transportați la spital, scrie Mediafax.440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Unul dintre protestatarii ridicați, vineri, de jandarmi din Piața Victoriei avea un dispozitiv cu electroșocuri, precizeaza reprezentanții Jandarmeriei Capitalei, potrivit Mediafax.34 de manifestanți și doi jandarmi au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa incidentele de la manifestația din…

- 36 de persoane, printre care doi jandarmi, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa incidentele din Piața Victoriei, anunța reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. Doar doua persoane au dorit transportul la spital, transmite Mediafax.Echipajele de…

- Cateva sute de manifestanti au protestat in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Doi jandarmi au fost raniti miercuri dupa ce un grup de protestatari a fortat dispozitivul fortelor de ordine si a aruncat cu diverse obiecte catre ei, potrivit Jandarmeriei Capitalei citate de Agerpres.ro Ca urmare a incidentelor inregistrate in Piata Victoriei, cand un grup de protestatari a fortat…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…